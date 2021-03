EMERGENZA SANITARIA

Rianimazioni stabili ma ospedali sotto stress

Pur con elevati numeri di degenti (354) le terapie intensive reggono. Più problematica la situazione nei reparti ordinari e la pressione sui pronto soccorso. Livigni: "Dati fluttuanti che mostrano una lieve flessione". Cruciali le prossime due settimane

Situazione sostanzialmente stabile nelle terapie intensive del Piemonte dove a ieri si registravano 347 ricoverati, più problematica nei reparti Covid ordinari dove le unità a ieri occupate erano 3.572, con un incremento di 36 pazienti rispetto al giorno precedente, e dove, però, la Regione conta nei prossimi giorni di incrementare i posti letto fino a raggiungere le 4.200 unità, nel rispetto del piano pandemico. A fotografare la situazione all’Adnkronos Sergio Livigni, coordinatore per l’Unità di Crisi dell’area sanitaria ospedaliera.

“Ad oggi – spiega Livigni – i pazienti in terapia intensiva sono 354, in lieve aumento rispetto a ieri, ma stiamo incrementando i posti disponibili di altre 20 unità nelle diverse aziende sanitarie della regione, dunque la situazione è sostanzialmente stabile e al momento non particolarmente preoccupante sotto il profilo della disponibilità”. Più preoccupanti sono invece le pressioni sui pronto soccorso, “il boarding si è ridotto ma restano ancora da recuperare i posti di degenza. Ieri erano poco più di 3.570 i posti occupati, l’obiettivo è arrivare a una disponibilità di 4.200 come da piano pandemico e per questo stiamo chiedendo di attivare ulteriori posti letto alle diverse strutture”. Complessivamente, conclude Livigni, “siamo di fronte a dati fluttuanti che ci dicono che siamo in presenza di una lieve flessione anche se occorre superare almeno le prossime due settimane per avere maggiori certezze , per questo vorremmo avere almeno 200-300 posti in più nei reparti ordinari”.