Finpiemonte: al processo il rebus delle firme false

Spunta il "giallo delle firme" al processo Finpiemonte, in corso in questi giorni in tribunale a Torino. Durante la sua testimonianza, l'avvocato Giuseppa Ponziano, dello staff legale della società, ha detto di non riconoscere la firma apposta a suo nome su una dozzina di documenti, che le sono stati mostrate durante l'udienza, relative ai rapporti tra la finanziaria regionale e l'istituto di credito svizzero Vontobel. Frasi che sono andate ad affiancarsi a quelle dell'ex presidente Fabrizio Gatti, che al processo eè considerato l'imputato principale: anche lui ha sempre negato di avere firmato una serie di carte ora entrate negli atti processuali. La procura e la difesa confidano che la soluzione dell'enigma arrivi con le prossime testimonianze.