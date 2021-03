Vaccini: medici Piemonte, in farmacia ma sempre con dottore

Il coinvolgimento delle farmacie per accelerare la campagna di vaccinazione anti-Covid è condivisibile, ma deve avvenire sempre sotto la supervisione di un medico. Lo affermano gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Piemonte, che definiscono "un errore" l'apertura alla possibilità, prevista dal Dl Sostegni, di somministrare i vaccini anti-Covid nelle farmacie senza la presenza del medico, per altro prevista nelle raccomandazioni dell'Aifa sui vaccini, osservano chiedendo "che il decreto venga modificato o che la Regione tenga conto del nostro allarme in sede di attuazione locale".