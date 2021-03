Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, giovedì 25 marzo, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2328m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto ancora anticiclonico, a garanzia di tempo stabile e soleggiato. Farà eccezione la Liguria con presenza di maggior nuvolosità. Tendenza al passaggio di qualche innocuo annuvolamento durante la seconda parte del giorno. Clima più mite, con valori diurni prossimi ai 18-19°C sulle pianure. Venti deboli da Sud e mar Ligure poco mosso.