Iren: +30,7% investimenti, dividendo 0,095 euro (+2,7%)

Nel 2020 il Gruppo Iren ha realizzato 685 milioni di euro di investimenti, in crescita del 30,7% rispetto al 2019. Di questi, "350 milioni di euro sono stati investiti su progetti inerenti la multi-circle economy, evidenziando l'attenzione che il Gruppo dimostra nei confronti dell'ambiente e dei suoi territori e garantendo un importante sostegno in un periodo di estrema complessita'", sottolinea il presidente Renato Boero. Il cda proporrà all'assemblea dei soci un dividendo in incremento del 2,7% a 0,095 euro per azione, "a dimostrazione della capacità del Gruppo di creare valore e condividerlo con gli azionisti. Una crescita che segue i significativi incrementi della cedola degli scorsi anni e l'ulteriore previsione di crescita della stessa fino al 2025". I risultati ottenuti grazie alla forte spinta sugli investimenti - spiega l'amministratore delegato Massimiliano Bianco - consentono di confermare il raggiungimento degli obiettivi strategici declinati nell'ultimo piano industriale e di proporci con un ruolo da protagonista nel programma di ripresa economica post pandemia che coinvolgerà il Paese". A fronte di ricavi pari a 3,7 miliardi di euro, in riduzione del 12,8% per effetto principalmente del calo dei prezzi delle commodities, del clima mite e degli effetti del lockdown in seguito alla pandemia Covid-19, il Gruppo ha registrato un ebitda di 927 milioni di euro, in crescita dell'1,1%.