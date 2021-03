Iren: per il Comune di Torino dividendo di 17,1 milioni

Il Comune di Torino incasserà da Iren 17,1 milioni di euro di dividendo. La crescita significativa della cedola, sottolinea l'azienda, dimostra "la capacità del Gruppo di creare valore e condividerlo con gli azionisti". Gli investimenti in provincia di Torino sono ammontati nel 2020 a 146 milioni. Entro il 2025 sono previsti dal piano industriale 962 milioni di euro di investimenti tra le diverse aree di business in cui opera il gruppo. In particolare circa 460 saranno nell'ambito della produzione cogenerativa e del teleriscaldamento. I principali progetti sono le realizzazioni di un impianto di storage elettrico nella centrale di Torino Nord, di un impianto aerotermo nella centrale di Moncalieri, di accumulatori e impianti nell'area Torino Nord Est e l'estensione della rete di teleriscaldamento di Torino Nord. Nell'ambito del ciclo dei rifiuti circa 73 milioni di euro saranno destinati alla raccolta, 70 milioni di euro al trattamento (dei quali 40 sono dedicati alla costruzione di un impianto di selezione e separazione plastica a Borgaro Torinese) e 11 milioni di euro nell'elettrificazione della flotta. Torino e' la città più teleriscaldata d'Italia con 650 mila abitanti serviti.