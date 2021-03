Piazza San Carlo: Mollo, l'organizzazione era del Comune

"La circolare sull'antiterrorismo è stata rispettata e l'organizzazione della proiezione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid era in mano al Comune". Così Michele Mollo, ex capo di gabinetto della Questura di Torino, sentito oggi in aula durante il processo per i tragici fatti del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, quando sotto il maxischermo che proiettava la partita si scatenò il panico. Mollo è imputato insieme ad altre otto persone, tra dirigenti del Comune e della Questura, di omicidio, lesioni e disastro colposi. "Le prescrizioni vengono messe in pratica dall'organizzazione", ha detto l'ex capo di gabinetto della Questura rispondendo al pm Vincenzo Pacileo. Per Mollo vista l'eccezionalità del fatto "non è stato facile affrontare quanto accaduto". La polizia, ha spiegato il dirigente, ha chiesto di transennare la zona adiacente il maxi schermo e intorno al monumento. Invece per quanto riguarda la uscite dei parcheggi sotterranei di piazza San Carlo vennero chiuse per sua decisione. Uscite che però rimasero senza sorveglianza. Per Mollo la responsabilità dell'evento era del Comune, mentre la vigilanza delle prescrizioni in piazza spettava alla prefettura. "Davo per scontato che il Comune avesse fatto tutto secondo le regole - aggiunge Mollo - noi dovevamo occuparci della sicurezza e dell'antiterrorismo". Poi ha evidenziato come ci sarebbe stato un problema serio di ordine pubblico se la proiezione fosse stata sospesa dalla commissione provinciale di vigilanza "vista la tanta gente presente in piazza".