Infrastrutture: Morelli, per ponti oltre 78 mln al Piemonte

"Ottime notizie per Province e Città Metropolitane che potranno beneficiare di fondi per la messa in sicurezza di ponti e viadotti o realizzazione di nuovi ponti. Oltre 78 milioni di euro andranno al Piemonte". Lo afferma il viceministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-città sul decreto ministeriale del riparto ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane. "Il via libera di oggi consentirà uno stanziamento ingente di investimenti, pari a 1,15 miliardi di euro in tre anni - grazie al fondo istituito nel 2020 e ulteriormente finanziato con la legge di bilancio 2021. Per la sola regione Piemonte sono previsti 78.582.649,29 milioni di euro. Interveniamo così su un problema delicato e urgente, come quello dell'invecchiamento del nostro patrimonio infrastrutturale, che interessa tantissimi territori. Ponti e collegamenti più sicuri - conclude Morelli - per gli italiani sono una priorità".