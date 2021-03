Vaccini: Canalis (Pd), sbagliato Oss Torino non prioritari

La consigliera regionale Monica Canalis, vicesegretaria del Pd del Piemonte, stigmatizza l'esclusione dalle categorie prioritarie per la vaccinazione anti-Covid dei 200 Oss che a Torino seguono a domicilio 6.000 persone non autosufficienti. "E una decisione grave - afferma Canalis - e limitata alla Città di Torino. Nel resto del Piemonte sono già tutti vaccinati". "Oggi in IV Commissione - sottolinea la consigliera - Antonio Rinaudo ha confermato la scelta di escludere i 200 Oss di Torino dalle vaccinazioni prioritarie. Una decisione discutibile sotto il profilo tecnico e incomprensibile sotto quello politico, visto che in tutto il resto del Piemonte gli Oss che operano a domicilio sono già vaccinati. Pare evidente - rimarca - la volontà di colpire il modello torinese degli assegni di cura, finanziati dal 2003, e che al 31.12.2019 davano sollievo a 6.525 non autosufficienti. L'ennesimo colpo al modello delle cure domiciliari, che ha in Torino il suo fiore all'occhiello". "Non si capisce - aggiunge - perché Rinaudo non consideri gli Oss contrattualizzati dai soggetti accreditati fornitori di prestazioni domiciliari come parte effettiva della categoria degli operatori sanitari esterni al servizio sanitario regionale, che dovevano essere vaccinati entro gennaio. Sono figure del tutto equiparabili agli Oss delle Rsa o ai care giver conviventi con persone fragili e pluripatologiche. Questa discriminazione tra residenzialità e domiciliarità, e tra i diversi territori non è accettabile".