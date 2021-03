Turismo: torna tassa soggiorno Torino, protesta associazioni

Le associazioni di categoria del comparto turistico-ricettivo - Federalberghi Torino, Assohotel-Confesercenti Torino e Gruppo Turistico Alberghiero dell'Unione Industriale di Torino - prendono atto delle decisione del Comune di fare ripartire la tassa di soggiorno comunale e chiedono "l'esenzione dalle altre imposte locali (insegne, intercapedini, occupazione suolo pubblico per parcheggi, tassa rifiuti) per sostenere le imprese in questo momento di perdurante crisi economica e di limitazioni alla mobilita' delle persone che di fatto rendono impossibile una ripartenza". La tassa di soggiorno restera' invece sospesa nei comuni dell'area Nord Est di Torino - Borgaro, Caselle, SanBenigno, SanMauro, Settimo e Volpiano - per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021. "Avremmo certamente preferito una proroga dell'esenzione visto che le nostre strutture continuano a essere aperte ma vuote e risulta paradossale pagare una tassa di soggiorno se i soggiorni non esistono, tuttavia prendiamo atto di questa decisione del Comune e ci adeguiamo - afferma Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - ma chiediamo all'amministrazione cittadina di prevedere, come forma di aiuto alle imprese, la cancellazione degli altri tributi locali perché le nostre imprese dopo ormai 14 mesi di pandemia sono allo stremo e l'emergenza non terminerà certamente a breve. Di fronte al crollo del fatturato che supera l'80%, a 3 milioni di presenze turistiche perse e con la Pasqua e i ponti primaverili nuovamente cancellati e' necessario che il Governo e gli enti locali assicurino quel sostegno senza il quale sarà difficile restare in piedi fino alla ripresa".