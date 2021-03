Dl Sostegni: Piemonte incontra Garavaglia, bene su montagna

"Oggi sono con il ministro Massimo Garavaglia per parlare di montagna. Le risposte ricevute sono state più che soddisfacenti. La direzione è quella giusta". Ad affermarlo l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, dopo l'incontro di questa mattina a Roma. "Le montagne italiane stanno vivendo un momento di grave crisi dovuta allo stop delle attività causato dalla pandemia. Lo sport invernale è un motore turistico non solo per il Piemonte ma per l'intero Paese", ribadisce Ricca che ha quindi riportato al ministro "le preoccupazioni degli operatori del settore, piegati dalla crisi" e chiesto "chiarimenti sull'ultimo Decreto Sostegni. Le risposte sono state più che soddisfacenti - afferma -: saranno le Regioni, infatti, a gestire i fondi che il Governo destinerà al comparto, e questi fondi per la montagna saranno una quota importante del denaro impegnato per il supporto al Turismo. Il criterio di ripartizione - precisa - si baserà sul numero di biglietti venduti dalle stazioni sciistiche nel 2019 ma il ministro si e' detto disponibile ad aprire anche all'ipotesi che vengano presi in considerazione i numeri degli anni precedenti. Dobbiamo lavorare velocemente per salvare il turismo montano - conclude Ricca - tanti uomini e donne contano su di noi per ripartire in sicurezza e finalmente l'interlocuzione con il Ministero sta dando buoni frutti".