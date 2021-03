Covid: Nursing Up, subito assunzioni per gli ospedali

Il segretario di Nursing Up del Piemonte, Claudio Delli Carri, torna a chiedere alla Regione di fare assunzioni di personale per fronteggiare la terza ondata Covid. "Si deve agire subito - dice Delli Carri - assumere e far scorrere le graduatorie imponendo alle aziende che non le usano di farlo. Non farlo non è più accettabile, perché in questo modo s'ingessa il sistema. E' imperativo assumere prima che gli ospedali tornino sull'orlo del collasso: attualmente sono sotto pressione, anche i cosiddetti reparti grigi dove sono ricoverati i pazienti in attesa di conoscere l'esito del tampone stanno andando in saturazione, e l'attuale picco non fa ben sperare sulla discesa dei ricoveri a breve". "Chiediamo alla Regione e alle aziende - aggiunge Delli Carri - di scorrere prima le graduatorie a 36 mesi, poi le eventuali altre, e infine di fare eventuali nuovi bandi. E per le aziende che hanno già terminato le graduatorie, come la To4, chiediamo la possibilità di prendere personale da graduatorie che fanno riferimento ad altre aziende sanitarie".