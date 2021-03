LOTTA AL COVID

Il virus muta, bisogna fare in fretta per non vanificare le vaccinazioni

L'allarme dell'infettivologo Di Perri: "L'attuale lentezza rischia di favorire varianti del Covid che potrebbero essere resistenti al vaccino". Preoccupazione per la mutazione sudafricana

"Se impieghiamo troppo tempo per vaccinare potremmo permettere al Covid di replicarsi e mutare. Rischieremmo di trovarci a che fare con varianti contro cui poco, o addirittura nulla, potrebbero fare gli attuali vaccini”. Semmai ci fosse bisogno di un’ulteriore ragione per accelerare al massimo sulle immunizzazioni la prospettiva paventata dal professor Giovanni Di Perri, primario di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia, non solo quella ragione la fornisce, ma la rende ancor più drammaticamente concreta e impellente.

Quindi, professore, non bisogna vaccinare il più possibile solo per immunizzare al più presto il maggior numero di persone, ma anche per impedire il possibile diffondersi di varianti che potrebbero resistere al vaccino?

“È così. Se consentiamo al virus di replicare a questi livelli attuali, nel tempo il quadro può complicarsi”.

In che modo il Covid può approfittare di una situazione, in cui una parte della popolazione è immunizzata per aver contratto la malattia o per aver già ricevuto il vaccino, per poter sviluppare nuove varianti potenzialmente più resistenti ai farmaci?

“Nella prima e in parte nella seconda ondata il virus puntava sulla popolazione in maniera indifferenziata, Poi è arrivata la variante inglese e altre ancora con caratteristiche diverse rispetto al virus originale. Adesso dobbiamo considerare che per il Covid il fattore selezionante inizia a crescere essendo rappresentato dalle persone immunizzate”.

E questo, diremmo, è l’aspetto positivo. Cosa succede, o cosa potrebbe succedere in questo scenario che dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante, al netto dei ritardi nelle vaccinazioni rispetto ad altri Paesi?

“Facciamo un esempio. Immaginiamo un milione di batteri, all’interno del quale ce n’è uno resistente a un farmaco. Finché non viene utilizzato il farmaco quel batterio rimane quasi ininfluente, ma nel momento in cui iniziamo a usare il medicinale e uccidiamo tutti i batteri sensibili al farmaco, ecco che automaticamente forniamo un vantaggio enorme a quell’unico batterio resistente che crescerà, si moltiplicherà e troverà molte più porte aperte di prima, sostituendo quei batteri che abbiamo eliminato. Questo è un esempio, perché noi con il Covid non siamo di fronte a batteri e non usiamo un farmaco, abbiamo un virus e utilizziamo un vaccino e l’immunità della popolazione ancora troppo bassa, ma la sostanza non cambia per nulla. Il fattore selezionante è dato da persone immunizzate, quindi se arriva una variante non sensibile al vaccino fa presto a prendere il vantaggio”.

Da qui la necessità di vaccinare il più possibile.

“Esatto. Se vacciniamo molto rapidamente noi diamo molto meno tempo alle eventuali varianti di diffondersi, al contrario se la vaccinazione avrà dei tempi lunghi è più facile che questo accada. Il problema dei tempi lunghi sta anche nel fatto che quando si sarà terminata la campagna di immunizzazione avremo un dieci per cento che probabilmente dovrà già incominciare a rifare il vaccino perché non sarà più coperto”.

In effetti non ci sono dati certi sulla durata dell’immunizzazione. Ma nel caso di varianti che mostrassero una resistenza particolare, è vero che i vaccini si possono modificare in tempi brevi? Ed è possibile solo per quelli che agiscono sull’Rna?

“Tutti i vaccini che stiamo usando e quelli che stanno per arrivare possono essere adeguati in tempi piuttosto brevi, ma noi dobbiamo evitare quanto possibile di arrivare a quel punto. Se facciamo presto mettiamo in sicurezza la popolazione e con una certa calma poi possiamo guardare all’evoluzione del virus, riformulare i vaccini, adeguandoli se necessario”.

Della variante inglese di sa è che più contagiosa ma anche che viene bloccata dai vaccini, ce n’è qualcuna tra quelle sequenziate che può invece dare qualche preoccupazione in più sotto questo profilo?

“La variante da tenere maggiormente d’occhio è la sudafricana, perché è meno sensibile ai vaccini. Questo lo sappiamo perché una parte degli studi sono stati fatti in Sudafrica e retrospettivamente andando ad enucleare il numero di pazienti si vede che hanno funzionato un po’ meno”.

Le misure di prevenzione, distanziamento, mascherine, igiene bastano?

“In questo periodo bisogna anche rimanere molto serrati nelle precauzioni che abbiamo osservato fino ad ora. Questo virus che circola ha cambiato le regole di ingaggio, è molto più facile da trasmettere. Quello che a malapena serviva per tenere in equilibrio la situazione prima, ora non basta più. Poi è necessario il sequenziamento per conoscere il prima possibile le mutazioni e la diffusione delle nuove varianti. Ma soprattutto fare il più in fretta possibile a vaccinare. Tirarla alle lunghe potrebbe costare molto caro”.