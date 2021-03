Terzo Valico: investito da escavatore, grave operaio

Infortunio nei cantieri del Terzo Valico dei Giovi. Un lavoratore è rimasto ferito in modo grave all'interno della galleria di Castagnola, frazione di Fraconalto (Alessandria). E' stato investito da un escavatore. Lo rendono noto i sindacati, che annunciano uno sciopero di quattro ore. L'uomo, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, è stato trasportato in elicottero al Cto di Torino con gravi ferite alle gambe. "Siamo in attesa di conoscere le condizioni di salute del lavoratore, che paiono purtroppo molto serie, e la reale dinamica dell'accaduto - dicono Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Alessandria -. Contro l'ennesimo infortunio sul lavoro, per dire ancora una volta basta ai continui infortuni nei cantieri del Terzo Valico e per chiedere maggiore sicurezza, proclamiamo per lunedì 29 marzo quattro ore di sciopero a fine turno per tutti i lavoratori occupati nel cantiere Castagnola. Contestualmente alla proclamazione dello sciopero chiederemo un incontro urgente alle aziende occupate e al Consorzio Cociv".