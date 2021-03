Covid: occupano casa anziano ricoverato, interviene Atc

Hanno tentato di occupare abusivamente l'alloggio di un anziano, approfittando della sua assenza a causa di un ricovero in ospedale per Covid. E' accaduto in uno stabile Atc nel quartiere Regio Parco, a Torino, dove la polizia è riuscita a sventare il tentativo di occupazione dopo l'allarme dei vicini, che avevano notato movimenti sospetti. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine l'appartamento è stato messo in sicurezza da Atc per impedire altri tentativi analoghi. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni di occupazioni abusive in appartamenti Atc regolarmente assegnati ad inquilini costretti ad assentarsi. "Fatti preoccupanti - sottolinea il presidente Emilio Bolla - che potrebbero rappresentare una nuova tendenza da parte degli occupanti che non riescono più a occupare alloggi sfitti e si concentrano quindi su quelli regolarmente abitati ma per qualche motivo facili 'prede' di occupazione. Come Atc stiamo facendo la nostra parte per arginare il fenomeno - assicura -: abbiamo ridotto i tempi di ristrutturazione degli alloggi sfitti, in modo che lo restino per il minor tempo possibile, e li stiamo dotando di sistemi d'allarme. Certamente però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le istituzioni, con le quali abbiamo di recente firmato un protocollo d'intesa in Prefettura, e delle forze dell'ordine per riportare la situazione alla legalità il prima possibile".