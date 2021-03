Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, domenica 28 marzo, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1976m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: correnti deboli occidentali mantengono una modesta variabilità, con una giornata comunque stabile e con sole prevalente, ma anche con qualche annuvolamento irregolare fino al mattino. Clima gradevole, anche nei valori minimi. Massime intorno ai 18-20°C sulla pianura piemontese. In Liguria mare poco mosso.