Anziano muore in casa, scoperto da vigili del fuoco

Il corpo senza vita di un anziano è stato ritrovato in tarda mattinata nel suo alloggio in via Sant'Ottavio 29, angolo corso San Maurizio a Torino. L'uomo, morto per cause naturali, da alcuni giorni non era stato visto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono entrati dal balcone nell'alloggio al terzo piano di uno stabile, dove l'anziano viveva da solo. Sul posto anche la polizia municipale.