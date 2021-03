Torino: Boni, da candidato a giardiniere per salvare piante

Da candidato sindaco di Torino nelle primarie del centrosinistra a giardiniere: Igor Boni, esponente radicale, è intervenuto oggi nella Galleria Subalpina per la salvaguardia dell'area verde. "Le piante morenti nella Galleria per mancanza d'acqua - dice - sono metafora di questi tempi. L'ho fatto questa mattina, con 50 litri d'acqua, perché è impossibile che nel salotto torinese, in uno degli angoli meravigliosi di Torino, si lascino morire di sete tutte le piante. Spatafilli e felci quasi morti, liliacee morte; sopravvivono per ora gli aspidistri resistenti al secco e all'ombra. Di chiunque sia la responsabilità io credo che il Comune non possa e non debba disinteressarsene. Oggi ci ho pensato io ma d'ora in poi occupatevene".