Migranti: anarchici, riorganizziamo presenza in Valsusa

"Stiamo provando a riunirci e riorganizzare la presenza sul confine". Il collettivo anarchico "Chez Jesus" interviene dopo lo sgombero del 23 marzo scorso, da parte della polizia, dalla Casa Cantoniera di Oulx (Torino) dove venivano ospitati i migranti che volevano superare il confine italo-francese. Gli anarchici criticano la Croce Rossa e l'associazione Rainbow 4 Africa: "Hanno fornito l'infrastruttura di trasporto e stivamento per le oltre 60 persone di passaggio che erano presenti nella casa durante lo sgombero, spedendole in diverse direzioni e facendole retrocedere dal confine". "Non è la prima volta - aggiungono - che la Croce Rossa collabora con la polizia in questa frontiera o in altri luoghi. Spesso sono stati complici dell'intervento della polizia, aiutandola a realizzare i respingimenti mentre l'associazione Rainbow 4 Africa sostiene il Cpr di Torino con personale medico e ha fornito infrastrutture mediche per lo sgombero della casa". "Troveremo altri modi di esprimere la nostra opposizione, di costruire e lottare per spazi dove possiamo imparare, creare, vivere in libertà", concludono.