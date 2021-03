Covid: Piemonte, 1.543 nuovi casi e ancora ricoveri

Sono 1.543 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19. Si tratta del 9.7% dei 15.870 tamponi eseguiti, di cui 7.180 antigenici. Il totale dall'inizio dell'epidemia diventa quindi 307.645. E' quanto riporta la Regione. Dei 1.543 nuovi casi, gli asintomatici sono 595 (38,6%). Il decessi comunicati dall'Unità di crisi sono 10, cinque dei quali avvenuti oggi, per un totale di 10.190. I ricoveri in terapia intensiva salgono di nove unità (per un totale di 369) così come quelli in altri reparti (per un totale di 3.776).