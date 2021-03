Reale Group: utile gruppo cresce a 155,5 milioni nel 2020

Reale Group ha chiuso il 2020 con un utile di 155,5 milioni di euro in crescita rispetto ai 151,6 milioni del 2019. Migliora la redditività operativa Danni che si attesta al 95,3% rispetto al 97,6% del 2019. L'indice di Solvibilità si conferma tra i più alti del mercato e in ulteriore crescita rispetto al 2019, in quanto si attesta al 290%. Crescono dell'1,2% i premi della gestione Danni che si collocano a 3.319,6 milioni di euro. Complessivamente la raccolta premi risente moderatamente delle conseguenze del Covid-19, subendo un decremento del 3,8%, principalmente riconducibile al comparto Vita (-12%). Il patrimonio netto supera i 2,9 miliardi riflettendo i positivi risultati economici conseguiti nell'esercizio. "Reale Group ha chiuso il 2020 con ottimi risultati e con la conferma di una grande solidità - commenta Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua - nonostante un anno molto difficile a livello mondiale e italiano dal punto di vista sanitario, economico e sociale. Siamo contenti di questi risultati. Come Gruppo mutualistico, fortemente guidato dai temi di sostenibilità, siamo ancora più orgogliosi di come il nostro operato in quest'anno complesso abbia ulteriormente rinforzato la qualità dei nostri rapporti con tutti gli stakeholder (soci/clienti, agenti/intermediari e dipendenti) e con i territori nei quali operiamo, in seguito anche al supporto economico dato nella fase di emergenza sanitaria e alle numerose iniziative di impatto sociale con il contributo di Reale Foundation". E' confermata la destinazione dell'1% dell'utile consolidato di Gruppo a Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group per un importo pari a 1,55 milioni di euro.