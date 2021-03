Covid: Montaruli (FdI), si riaprano tutte le attività sicure

"La riapertura dei servizi di cura degli animali da compagnia è un'ottima notizia, ma ora si riaprano anche le palestre, i banchi degli ambulanti e tutte le attività che garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza". Lo chiede la parlamentare FdI Augusta Montaruli, commentando la decisione della Regione Piemonte di dare il via libera ai servizi di toelettatura. "La decisione della Regione è importante - spiega Montaruli - perché sancisce un principio chiaro: i servizi di cura degli animali sono in possesso di protocolli per garantire la riapertura in sicurezza e forniscono un servizio fondamentale, quindi potranno riaprire". "Il benessere degli animali - aggiunge - è importante quanto il benessere psicofisico delle persone, per questo motivo è inaccettabile che si continuino a tenere chiuse le palestre che ogni giorno svolgono un lavoro irrinunciabile. Allo stesso modo, non si comprende per quale motivo dovrebbero restare chiusi i banchi non alimentari nei mercati, quando all'aperto è dimostrato che il pericolo di contagio cala drasticamente". "Occorre permettere - rimarca - la riapertura a tutte le attività che dispongono di procedure per garantire la sicurezza dei clienti, così da non fare distinzioni immotivate e lasciare libere le persone di lavorare. Se le Regioni possono intervenire in chiave più permissiva, questo avvenga ovunque. La politica delle restrizioni non funziona, ha solo messo in ginocchio intere categorie".