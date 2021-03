Cna Piemonte, Delio Zanzottera nuovo segretario regionale

Delio Zanzottera è il nuovo segretario regionale della Cna Piemonte e della Piccola e Media Impresa piemontese. Lo ha deliberato la direzione dopo la nomina di Filippo Provenzano alla guida di Cna Torino, che lascia così la carica dopo nove anni. Zanzottera, classe 1973, laureato in Scienze della Comunicazione, sportivo (maratoneta e ciclista) e appassionato di tecnologia e comunicazione. In Cna Zanzottera è stato responsabile regionale del tesseramento e sviluppo associativo tra il 2020 e il 2021, ma da undici anni è dirigente in della Cna Torino dove ha ricoperto numerosi ruoli. "Dobbiamo saper cogliere il mutamento in atto e trasformarlo in opportunità. Per la confederazione e per le imprese. Da un lato dobbiamo valorizzare le strutture e dall'altro aiutare gli imprenditori a svilupparsi in un panorama di difficoltà. Ma è una sfida che vogliamo vincere tutti insieme. Non abbiamo mai chiuso siamo sempre stati qui a fare il nostro mestiere. Non si tratta solo di svolgere un ruolo sindacale, ma sentiamo forte e mai come in questo momento la nostra responsabilità sociale", ha affermato il segretario neoeletto.