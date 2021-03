Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata,

A Torino oggi, martedì 30 marzo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3194m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione sempre più protagonista e in nuovo ulteriore rinforzo. Ciò sarà garanzia di una bellissima giornata primaverile con cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Qualche foschia mattutina lungo il Po. Di giorno temperature fin verso i 23-24°C in Valpadana.