Cirio: Parco della Salute opera fondamentale

"Il Parco della Salute è un passo fondamentale per l'offerta sanitaria del Piemonte e per investire sul futuro economico e sociale della nostra Regione". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in apertura della videoconferenza della Cabina di monitoraggio del nuovo Parco della Salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino in merito al cronoprogramma dell'opera. Cirio oggi si trova a Roma per un incontro con il generale Figliuolo sul tema della campagna vaccinale e ha voluto ringraziare l'assessore alla Sanità Luigi Icardi e i membri della cabina di regia che, "nonostante le difficoltà di quest'anno, hanno lavorato senza perdere un minuto per arrivare a questa opportunità".