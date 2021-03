Post antisemita: M5s, a fianco della Comunità Ebraica

Il Movimento 5 stelle ribadisce "l'impegno nel prendere posizione a fianco della Comunità ebraica e a fianco di tutti coloro che vengono discriminati e nel combattere con vigore questo diffondersi d'odio sempre più spesso di carattere antisemita". Lo si legge in una lettera che la sindaca di Torino Chiara Appendino e il senatore Alberto Airola hanno inviato al presidente della Comunità Ebraica di Torino. La missiva è firmata anche dalla consigliera comunale Monica Amore, indagata per diffamazione aggravata dall'odio razziale per aver postato quelle che nella lettera vengono definite "abiette immagini di antisemitismo".