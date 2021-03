Sanità: La Valle, presidi Città Salute già verso Parco Salute

"I presidi principali della nostra azienda - Molinette, Cto, Sant'anna, e Regina Margherita - già oggi hanno un assetto strutturale impostato verso il futuro Parco della Salute. Abbiamo infatti una assistenza ospedaliera di alta specializzazione e la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, integrando quindi le attività di cura con la ricerca biomedica, mission che abbiamo sviluppato molto in questi anni". Lo ha sottolineato il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, in occasione delle riunione della Cabina di monitoraggio sul progetto Parco della Salute. "Le ragioni per cui si è arrivati a dirigersi verso il Parco della Salute - ha spiegato La Valle - si basano su variabili sia strutturali sia economiche. Avremmo potuto lasciare tutto com'è e ristrutturare i nostri ospedali, ma avrebbe avuto costi proibitivi, con una spesa superiore al miliardo di euro. Questo per la considerazione economica, ma anche in termini strutturali, con il nuovo progetto avremo strutture migliori e una forte integrazione della cura con la ricerca e l'innovazione, fattore oggi di cruciale importanza".