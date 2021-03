Torino: manutenzioni in 5 scuole, 750mila euro dal Comune

Via libera al progetto definitivo per lavori di manutenzione straordinaria, nello specifico interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e igiene nei luoghi di lavoro, in cinque istituti scolastici torinesi. L'approvazione questa mattina da parte della Giunta comunale che prevede una spesa di 750 mila euro, finanziata per 350 mila euro con fondi del Ministero dell'Istruzione e per la restante quota dalla Città con finanziamento a medio-lungo termine. "Con questi lavori - sottolinea l'assessora comunale all'Istruzione e Edilizia Scolastica, Antonietta Di Martino - abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per adeguare le scuole cittadine alle misure di sicurezza antincendio previste dalla legge. Si tratta di opere necessarie ad acquisire il certificato antincendio per la sicurezza delle cinque strutture". L'intervento, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, riguarda le scuole medie Foscolo, Antonelli e Nigra, le scuole elementare e media Gabelli e Manzoni-Rayneri e la scuola dell'infanzia statale D'Azeglio.