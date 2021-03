Torino: Comune ricorre contro condanna per rumore da movida

La città di Torino ricorre in appello contro la condanna per il rumore da movida, sentenza che le impone di risarcire 29 abitanti del quartiere San Salvario. Lo ha deliberato la Giunta comunale. I residenti avevano intentato una causa civile denunciando di aver subito danni per il rumore causato dal divertimento serale. Denuncia relativa a un periodo che va dal 2013 al 2018, ossia dalla precedente all'attuale amministrazione cittadina. Il Comune ritiene, al contrario, di essersi impegnato per contrastare il fenomeno con ordinanze, regolamenti e la sottoscrizione di accordi con le associazioni di categoria del commercio. E ritiene, inoltre, che i problemi collegati alla movida non siano riconducibili solo alla mancata adozione di un Piano dell'inquinamento acustico, come affermato nella decisione del Tribunale, ma che tocchino anche altri aspetti, come l'ordine pubblico e la tutela delle attività economiche. Da qui le motivazioni per il ricorso al secondo grado di giudizio.