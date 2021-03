Piemonte: Pd, bilancio Giunta Cirio senza visione

"Nel bilancio regionale del presidente Cirio, un bilancio comprensibilmente difficile considerato il perdurare della pandemia, non si vede traccia di una visione complessiva, di un disegno di ripartenza". Lo affermano Paolo Furia e Monica Canalis, segretario e vicesegretaria Pd Piemonte, dopo la riunione della segreteria regionale del partito. "Sulle cure domiciliari c'è una riduzione di 5 milioni di euro, sulla residenzialità ci sono 7mila piemontesi in lista d'attesa - afferma Furia - sono tagliati i fondi per i gruppi appartamento psichiatria, sul trasporto pubblico manca una visione di sistema, proprio in un momento nel quale andrebbe rilanciato. Circa il diritto allo studio sono stati fatti tagli milionari al supporto all'acquisto dei libri e all'iscrizione. Infine sulla casa si tende a mettere in lotta i nuclei familiari bisognosi introducendo discriminanti per l'accesso alle case popolari basate sulla nazionalità anziché sul bisogno". Tematiche sulle quali, sottolinea Canalis, "il Pd ha formulato diversi ordini del giorno e sulle quali si gioca una parte del nostro futuro: una scuola accessibile per tutti, domiciliarità delle cure e residenzialità per le persone non autosufficienti, trasporto pubblico locale a misura di territori e diritto alla casa. Per questo - conclude - invitiamo la giunta Cirio a darci ascolto. Sul terreno del confronto di merito il Pd ci sarà e non mancherà di portare il dibattito sui territori, nei circoli Pd e nei consigli comunali".