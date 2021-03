Covid: Piemonte; 1.861 positivi, 61 morti +23 ricoverati

Sono 1.861 oggi in Piemonte i positivi al Covid comunicati dall'Unità di crisi della Regione. Il tasso di positività è del 7,9%, a fronte dei 23.439 tamponi diagnostici processati (13.341 antigenici); la quota di asintomatici è 35,9%. I morti sono 61, di cui 6 casi relativi a oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 369, rispetto a ieri +5, negli altri reparti 3.855, con un incremento di 18. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.193, i guariti +2.168.