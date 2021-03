ConteRai

Dicono che… un certo malessere serpeggiasse ormai da tempo e forse per questo il caporedattore Tarcisio Mazzeo ha fatto di tutto perché questa votazione non avvenisse. E invece ieri l’assemblea dei giornalisti e telecineoperatori del centro Rai di Torino si è espressa, bocciando il piano territoriale con cui lo stesso Mazzeo si era insediato nel 2017. Un vero e proprio voto di sfiducia se si tiene conto che allo spoglio, avvenuto ieri sera, in 22 si sono espressi contro e solo 10 a favore (2 bianche e 6 astenuti). Certo, fanno sapere da via Verdi, il pronunciamento dell’assemblea non è per nulla vincolante, ma si tratta di un segnale inequivocabile. E c’è chi parla della possibilità di dimissioni imminenti.