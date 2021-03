Torino: nuovo servizio online Sportello Attività Produttive

Nuovo servizio online, con appuntamenti in video conferenza che consentono anche lo scambio di documentazione, per lo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Torino. Il servizio, operativo da qualche giorno, è dedicato alle pratiche del commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, licenze di pubblica sicurezza e autorizzazioni sanitarie. Si tratta del nono sportello online attivo attualmente e per accedere è necessario prenotare un appuntamento tramite il portale Torino Facile. Se l'utente dispone di "IO", la app dei servizi pubblici, dopo essersi prenotato riceverà la notifica della prenotazione e potrà effettuare il collegamento anche direttamente dal cellulare.