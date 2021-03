Scuola: Anita e Lisa, nell'uovo di Pasqua vogliamo riapertura

"Noi a Pasqua non faremo sogni tranquilli". Anita e Lisa, le studentessa torinesi simbolo della lotta contro la Dad non sono fiduciose. Oggi doveva essere l'ultimo giorno di lezioni a distanza, che seguono in piazza, ma dopo le vacanze rientreranno in classe solo fino alla prima media. "Non capiamo perché la nostra insegnate di matematica in prima fa lezione in presenza e con noi in Dad?", domanda Lisa. "Abbiamo la stessa grinta, anzi, di più di quando abbiamo incominciato la protesta. Ci hanno fregato - aggiunge Anita - vogliamo chiedere al presidente Draghi e al presidente Cirio di far ripartire anche le seconde, le terze e i licei perché non sono diverse dalle altre classi. A scuola c'è più controllo, lo dicono anche gli scienziati". La sorpresa di Pasqua? "Riaprire" solo quello chiediamo", concludono Anita e Lisa.