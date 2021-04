Lavazza resiste a Covid, lieve calo ricavi, scende utile

Lavazza ha chiuso il 2020 con 2,085 miliardi di euro di ricavi, in lieve flessione rispetto ai 2,2 miliardi del 2019 (-5%), e un utile netto di 73 milioni rispetto ai 127,4 milioni del 2019, "sia per le oggettive difficoltà di un anno complesso ma anche in considerazione della precisa scelta del Gruppo di continuare a investire", ha spiegato l'ad Antonio Baravalle presentando i dati in una videoconferenza. L'Ebitda del Gruppo è pari a 253 milioni rispetto ai 291 milioni del 2019. L'Ebitda al netto delle donazioni registra invece una riduzione del -8,8% rispetto all'anno precedente. L'incertezza causata dal Covid continua nel 2021, "ma puntiamo a riportare il fatturato ai livelli pre-pandemia, sperando anzi di aumentare il gap della profittabilità". Sono gli obiettivi annunciati dall'amministratore delegato. "I primi tre mesi si sono mossi. Chiuderemo l'anno riportandoci su livelli di fatturato del 2019, cercando anche di superarli", ha detto Baravalle.