Pasqua: Coldiretti, 40 tonnellate di cibo a famiglie povere

Per le festività pasquali Coldiretti regionale distribuisce 40 mila chili di cibo per famiglie che, a causa del Covid, sono in difficoltà. Ogni nucleo è destinatario di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy: L'iniziativa, che è su scala nazionale, è promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica. "Abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Un'operazione che vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid. Le nostre imprese, nonostante le difficoltà, non hanno smesso di produrre cibo, garantendo così l'approvvigionamento alimentare ai cittadini. Ora Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Su questa scia, - aggiungono Moncalvo e Rivarossa - si inserisce anche la Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica, alla quale aderiscono volontariamente i cittadini e che ha permesso di aiutare già diversi bisognosi in Piemonte e in tutta Italia".