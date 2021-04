Vacanze: Piemonte, fortissima crescita seconde case al lago

Nell'ultimo anno "normale" , il 2019, i dati rivelavano una significativa crescita dei flussi nel territorio del Distretto dei Laghi, l'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale che opera nell'ambito turistico che comprende il Lago Maggiore, il Lago d'Orta, il Lago di Mergozzo e le Valli dell'Ossola: quasi 3 milioni e 800mila presenze nel corso dell'anno, con il 79% circa di presenze straniere e il 21% circa di italiane. Un totale suddiviso pressoché a meta' tra strutture alberghiere e extralberghiere - rappresentate in prevalenza dai campeggio. "In questo panorama - spiegano all'ufficio comunicazione del Distretto dei laghi - abbiamo registrato negli ultimi anni una fortissima crescita delle seconde case: si calcola che grazie a questa realtà il numero delle presenze nel territorio del Distretto siano raddoppiate, superando i 6 milioni e 600 mila. In questo momento risultano ufficialmente registrate 1792 locazioni turistiche. che riguardano soprattutto le seconde case". Il mercato delle seconde case, in questo territorio - sia nella zona montana che sui laghi - è caratterizzato da una grande stabilità: sono moltissimi i villeggianti che di anno in anno rinnovano i contratti di affitto delle medesime strutture, cosa che funge generalmente da "calmiere" sull'andamento dei prezzi. Ma una stima precisa è difficile: "chi affitta seconde case - concludono al Distretto - non ha l'obbligo, come accade invece per alberghi e campeggi di comunicare i prezzi praticati". Richieste di affitto in aumento rispetto allo scorso anno, quando già si parlò di una stagione 'boom', nelle località di montagna del torinese. "C'è una forte richiesta soprattutto di bilo e trilocali - conferma all'Agi Fabio Cappiello dell'Agenzia immobiliare "Maison d'Oc" di Bardonecchia - e rispetto allo scorso anno molti sono interessati anche al mese di giugno. Il target è spesso quello di coppie giovani con bimbi ma non solo". "Per quanto riguarda i prezzi - aggiunge - non si può assolutamente parlare di impennata dei costi dell'affitto ma certo, stiamo registrando qualche lieve aumento dovuto all'andamento delle richieste".