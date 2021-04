Vaccini: Settimo, apre centro Aglietta per 70-79 anni

Martedì 7 aprile inizierà a Settimo la campagna vaccinale dei pazienti fra i 70 e i 79 anni. Le dosi saranno somministrate al centro polifunzionale Aglietta di via Fantina 21 dai medici di famiglia. "A Settimo, su 34 medici ben 32 vaccineranno in prima persona - spiega il presidente della Commissione salute, il medico Umberto Salvi - di questi, 29 all'Aglietta e tre nei loro studi. Il nostro Comune è uno dei pochissimi ad aver organizzato in autonomia e in collaborazione con i medici un servizio coordinato. I volontari, su indirizzo dei medici, convocheranno i pazienti e daranno supporto alle persone in attesa". Al centro di via Fantina sarà possibile vaccinare fino a 300 persone al giorno. "Per il momento a ogni medico sono arrivate solo una trentina di dosi - precisa Salvi - questo vuol dire che non siamo in grado di vaccinare immediatamente tutti quelli che hanno dato adesione". La campagna per gli over 80, invece, prosegue al centro Bosio di via Galileo Ferraris 37 e dovrebbe concludersi a fine aprile.