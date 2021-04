Covid: Piemonte; -54 ricoverati, 2.127 positivi

Ricoverati in calo, oggi, in Piemonte: -9 in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 369; negli altri reparti -45, totale a 3.819. I nuovi casi di positività riportati nel bollettino dell'unità di crisi della Regione sono 2.127 con un tasso del 5% rispetto ai 42.325 tamponi processati (30.514 antigenici): la quota di asintomatici è 37,6%. I decessi sono 23, il totale da inizio pandemia sale a 10.422. Le persone in isolamento domiciliare sono 29.848, i guariti + 2.437, il numero degli attualmente positivi scende a 34.036.