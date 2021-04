Rachid: vicesindaca Torino, da martedì troverà accoglienza

"Appreso che Rachid avrebbe avuto una collocazione in housing sociale solo fino a martedì prossimo e non per un periodo più lungo come pensavamo, ci siamo immediatamente attivati e, insieme agli Asili notturni Umberto I, è stato possibile trovare una soluzione nell'ambito degli spazi gestiti in coprogettazione dalla Città di Torino per le persone in emergenza abitativa, nell'ambito del piano cittadino di inclusione sociale. Da martedì potrà ricevere accoglienza in uno di questi spazi attualmente disponibili". Così la vicesindaca di Torino, Sonia Schellino, intervenuta sulla vicenda di Rachid Saiad, il senzatetto che nel 2013 salvò la vita a due persone vittime di un incidente d'auto vicino Ivrea, ma che da mesi vive all'interno di una Seat Ibiza abbandonata in un parcheggio nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. Ieri la polizia municipale ha sequestrato la vettura, con Rachid che ha raccolto le sue cose e si è allontanato verso il residence della nuova Cascina Fossata, dove sarà ospitato fino a martedì.