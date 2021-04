Covid: ambulanti, tempo scaduto e a Torino riapriamo

"Il 7 aprile riapriamo a Torino perché il tempo è scaduto e molti di noi sono nelle mani degli usurai". L'annuncio è della presidente nazionale di Afi, Associazione Fieristi Italiani, Serena Tagliaferri. "Sono passati troppi mesi con ristori e sostegni praticamente nulli - spiega - che hanno portato purtroppo molti di noi a finire nella rete del racket. Per questo non possiamo più aspettare". "Il 7 aprile apriremo i nostri banchi e porteremo la nostra merce in piazza Vittorio, alle 9", aggiunge Tagliaferri. Tutto, sottolineano da AFI, verrà fatto nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid. "Noi non ci fermiamo e andiamo avanti, perché non c’è stato un gesto concreto a favore delle 750 mila partite Iva italiane del settore fieristico", concludono.