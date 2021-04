Recovery: Sbarra (Cisl), subito confronto con parti sociali

"La Cisl si augura che si avvii subito una fase di necessario confronto, con lo stesso spirito che ci ha portato qualche settimana fa alla firma del patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale". Lo afferma il segretario generale della Cisl per Luigi Sbarra, che domani farà la prima uscita in Piemonte dopo l'elezione del 3 marzo scorso al vertice della confederazione di via Po. Sbarra partecipa ai lavori del Consiglio regionale Cisl che si svolge in videoconferenza sulla piattaforma GoToMeeting. "Condividiamo l'impostazione generale del Piano nazionale di ripresa e resilienza - spiega - ma riteniamo che anche le parti sociali, e per quel che ci riguarda il sindacato, debbano essere coinvolti in maniera chiara nella 'governance' del Recovery Plan, in modo da fissare e condividere insieme non solo gli obiettivi da raggiungere ma soprattutto verificare l'attuazione dei progetti, i tempi, le ricadute sociali e occupazionali, la garanzie di trasparenza, legalità e sicurezza dei lavoratori". I temi del Recovery Plan, della riforma degli ammortizzatori sociali, del blocco dei licenziamenti, della campagna di vaccinazione e della ripartenza saranno al centro del Consiglio generale della Cisl Piemonte. "Con Luigi Sbarra e con il nostro gruppo dirigente - osserva il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, che ha voluto fortemente la presenza del nuovo segretario generale ai lavori del Consiglio generale della Cisl regionale - vogliamo discutere dei temi al centro dell'agenda sindacale a livello nazionale e regionale per progettare e costruire insieme il post-pandemia".