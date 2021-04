Piemonte: sessione Bilancio contingentata

È ripreso in Consiglio regionale l'esame del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione. I tempi sono stati contingentati per cui il via libera al provvedimento firmato dall'assessore Andrea Tronzano dovrà arrivare entro i quattro giorni di sedute consecutive in programma da oggi alla fine della settimana. "Ci saranno 38 ore complessive - ha spiegato all'apertura dei lavori del mattino il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - per approvare la legge. Dedicheremo 31 ore alle votazioni e 7 ore agli interventi, tempo quest'ultimo che potrà venire aumentato se si ridurrà il numero degli emendamenti, che al momento sono 575, ai quali si aggiungono 29 atti di indirizzo. E' inoltre in via di definizione un nuovo sistema di votazione da remoto che se entrerà in vigore permetterà di ridurre notevolmente i tempi del voto, facendo guadagnare minuti in più che a discrezione della presidenza potranno essere dedicati alla discussione". "Le 7 ore riservati agli interventi - ha aggiunto - sono così divisi: 180 minuti alla Lega, 40 a Forza Italia, 20 a Fdi, 100 al Pd, 30 al Movimento 5 Stelle, 20 al Movimento 5 ottobre, e 10 minuti ciascuno ai gruppi Luv, Moderati e Monviso".