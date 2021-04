Covid: Confesercenti, una valanga di firme per la ripartenza

"Portiamo le imprese fuori dalla pandemia": è questo lo slogan della giornata di mobilitazione che Confesercenti organizza domani, mercoledì 7 aprile, nell'ambito di una iniziativa a livello nazionale. "Anche a Torino - dice il presidente Giancarlo Banchieri - saremo impegnati a far sentire la voce degli imprenditori messi sempre più in ginocchio da una crisi che sembra non avere fine, fra sostegni drammaticamente insufficienti e una campagna vaccinale che stenta a partire davvero". La campagna avrà il suo fulcro nella petizione on line (attraverso la piattaforma change.org) che Confesercenti chiederà agli imprenditori di sottoscrivere e che contiene le proposte per la ripartenza: sostegni veloci e adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza. Le proposte verranno illustrate alla sindaca, al prefetto di Torino e al presidente della Regione Piemonte in tre incontri programmati per domani, e saranno oggetto di una lettera inviata a tutti i parlamentari locali. Infine, una lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà inviata dalla presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise. "Siamo consapevoli - spiega Banchieri - dei limiti e delle difficoltà di organizzare iniziative 'in presenza' e siamo rispettosi delle regole. Tuttavia, appare sempre più urgente fare emergere la condizione di estremo e crescente disagio che vivono le categorie del commercio e del turismo, senza dubbio fra le più colpite dalla crisi. Le istituzioni finora se la sono cavata con qualche ridicola elargizione. L'impegno degli imprenditori meritano ben altra attenzione e speriamo che la valanga di firme sotto la nostra petizione sarà in grado di scuotere la politica dalla sua indifferenza".