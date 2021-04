Turismo: Ascom, distretto Torino ottima opportunità

"In questo momento in cui, pur essendo ancora nel pieno dell'emergenza, occorre progettare la ripresa dopo la pandemia, il decreto che istituisce il Distretto Turistico Torino costituisce un'ottima opportunità per poter contare su risorse aggiuntive nazionali per progetti sperimentali sul Turismo per la Città, che potranno essere realizzati con forti semplificazioni amministrative e sburocratizzazione dei procedimenti". Così la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa, commenta, in una nota, la firma del decreto che istituisce il Distretto turistico della citta' di Torino. "Un lavoro di squadra - afferma - che Ascom Confcommercio Torino porta avanti con le Istituzioni pubbliche, che ringraziamo. Da subito chiediamo un tavolo per poter avviare i cantieri progettuali, anche in considerazione delle sinergie che si potranno sviluppare nell'ambito del distretto urbano del commercio, per cui la città di Torino ha recentemente presentato una candidatura. Un ringraziamento al Prefetto e alle Istituzioni che lo hanno fortemente sostenuto".