Covid: Confesercenti, portiamo imprese fuori da pandemia

Al via oggi la campagna di Confesercenti 'Portiamo le imprese fuori dalla pandemia': la raccolta di firme sulla petizione è in pieno svolgimento e oggi pomeriggio i vertici dell'associazione incontreranno la sindaca di Torino, Chiara Appendino, il presidente della Regione, Alberto Cirio, con l'assessore al Commercio, Vittoria Poggio, e il prefetto di Torino, Claudio Palomba. "A loro - dice il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri - presenteremo le nostre richieste e soprattutto chiederemo di farsi parte attiva con il governo affinché il tanto auspicato cambio di passo in materia di sostegni alle imprese e di campagna vaccinale si verifichi davvero. C'è poi la fondamentale necessità di individuare sin d'ora un piano di riaperture in sicurezza". Alle 16 in piazza Castello verranno illustrate le proposte dell'associazione e consegnati i testi delle lettere inviate a tutti parlamentari piemontesi e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Saranno presenti il presidente Banchieri e i presidenti delle principali associazioni di categoria.