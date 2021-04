Reply: Polliotto indicata per nuovo cda da Alika

L'avvocato torinese Patrizia Polliotto entra a far parte della governance di Reply, società leader nella consulenza aziendale e system integration. È tra le persone indicate per il nuovo consiglio di amministrazione da Alika, la holding titolare del 39,754% del capitale di Reply e del 56,891% dei diritti di voto. Tra i nuovi candidati da Alika ci sono anche il torinese Marco Cusinato, top manager di Reply e l'astigiano Franco Gianolio, ingegnere elettronico con una precedente lunga carriera in Fiat. L'approvazione sarà sottoposto all'assemblea degli azionisti di Reply, in prima convocazione il 26 aprile e in seconda il 17 aprile. Reply, guidata dalla famiglia Rizzante, è stata fondata nel 1996 a Torino ed oggi conta oltre 7mila dipendenti nel mondo distribuiti su più controllate. "Sono grata della fiducia ricevuta dalla famiglia Rizzante, creatrice di una delle maggiori aziende nazionali - afferma Patrizia Polliotto - testimonianza concreta di quel Piemonte operoso e capace, in grado di esportare la parte migliore di sé, delle proprie esperienze e competenze. Una realtà che certamente è in grado di fare la differenza anche nell'ambito dei progetti del 'Next Generation EU' per la ripresa dallo stallo dovuto alla pandemia da Covid-19".