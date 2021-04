Pd, Regione disinveste su lotta a cyberbullismo

Il Pd sottolinea che nel Bilancio di previsione della Regione Piemonte ci saranno "meno risorse per le attività educative e nulla per i centri specializzati su bullismo e cyberbullismo". Sono stati infatti bocciati, spiega il consigliere Dem Domenico Rossi, tutti gli emendamenti delle opposizioni su questi temi. "Il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, come l'impegno per una corretta educazione digitale - afferma Rossi - non sono temi che si possono sostenere solo nei convegni. C'è una legge regionale, ma senza le necessarie risorse non può incidere sulla quotidianità dei nostri ragazzi. Ho presentato due emendamenti, entrambi respinti: uno per evitare il taglio di 20 mila euro sulle attività educative e per aumentare lo stanziamento portandolo a 250 mila euro all'anno, e uno per ripristinare le risorse per finanziare la rete regionale dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo". "Proprio in un periodo in cui le ripercussioni psicologiche dell'isolamento e dell'eccessivo utilizzo della rete si stanno dimostrando in tutta la loro drammaticità sui più giovani - aggiunge - mi aspettavo maggiore attenzione. Mi appello alla società civile e alle tante realtà che ogni giorno operano in questo settore affinché si attivino con il presidente Alberto Cirio e con la Giunta regionale. Siamo di fronte a un errore a cui porre rimedio al più presto, a partire dal bilancio di assestamento".