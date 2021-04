Meteo: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, venerdì 9 aprile, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1312m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata nel complesso stabile e soleggiata grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Non mancherà qualche nuvola sparsa di passaggio, più insistente sulla Liguria, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in lieve ripresa, ma ancora un po' freddo al mattino.