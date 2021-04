Caso vaccini: muore dopo dose, procura Ivrea apre fascicolo

Sarà l'autopsia, prevista per oggi, a fornire le prime risposte sulla morte di Maria Rosa Casanova, 77 anni, trovata senza vita in casa, a Lanzo (Torino), la sera di Pasquetta. I figli hanno presentato una denuncia ai carabinieri perché dodici ore prima del decesso, all'ospedale di Ciriè, la donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino Moderna contro il Covid. Come anticipato dalle edizioni locali di alcuni quotidiani, la donna aveva il pacemaker, il diabete e soffriva di ipertensione. La procura di Ivrea ha comunque aperto un fascicolo per capire se il vaccino possa aver innescato qualcosa di imprevisto nell'organismo della pensionata.